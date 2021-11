Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. Konstanz) Frontalzusammenstoß (27.11.2021)

Eigeltingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und über 55.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Frontalzusammenstoßes am Samstag gegen 14.00 Uhr auf der B 14. Ein 18-jähriger Opelfahrer war von Windegg kommend in Richtung Tuttlingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung Stockfelderhof kam der junge Autofahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, lenkte stark dagegen und kam aufgrund dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier übersteuerte er erneut, fuhr nun wieder das Fahrbahnbankett hinauf über die Fahrbahn und geriet auf die Gegenfahrspur. Mit einem entgegenkommenden Sprinter eines 49-jährigen Mannes prallte der Opel frontal zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Der Sprinter blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden entstand, mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Stockach und Mahlspüren streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Während der Fahrzeugbergung und des Abschleppvorgangs wurde die B 14 gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell