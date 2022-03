Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Gartenschuppen

Geldern-Kapellen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Dienstagabend (8. März 2022) sind unbekannte Täter in einen Gartenschuppen auf dem Grundstück eines Hauses an der Straße Aegenesch eingedrungen. Sie entwendeten einen Benzinkanister und mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Akku-Heckenschere und Akkuschrauber. Offenbar nutzten die Täter eine Schubkarre aus dem Schuppen, um einen Teil der Beute wegzuschaffen. Die Schubkarre ließen sie jedoch in der Nähe des Grundstücks mitsamt des Kanisters zurück. Nachdem die Anwohnerin die Schubkarre entdeckt hatte, war ihr ein verdächtiges Fahrzeug auf der Straße aufgefallen, das sie jedoch nicht weiter beschreiben konnte. Weitere Zeugen zu dem Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

