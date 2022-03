Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Baustellenfahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Emmerich (ots)

Am Montag (7. März 2022) zwischen 12:30 und 12:40 Uhr beschädigte vermutlich ein Baustellfahrzeug einen schwarzen VW Golf, der am Elterner Markt auf dem Parkplatz gegenüber der Bankfiliale abgestellt war. Als die Besitzerin ihren Wagen verließ, parkte gerade ein Baustellenfahrzeug schräg neben ihrem Golf ein. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Männer, die sich in Niederländischer Sprache unterhielten. Die Frau beschreibt den einen Mann als etwa ca. 60 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 m groß. mit dunklen kurzen Haaren. Er war dunkel gekleidet. Die zweite männliche Person war ihr zufolge ca. 40 Jahre alt, groß und stämmig. Er trug ein rosafarbenes T-Shirt und blaue Jeans. Bei der Rückkehr zu ihrem Wagen nur wenig später stellte die Frau den frischen Unfallschaden an der Motorhaube und am vorderen Stoßfänger des Golfs fest. Das Baustellenfahrzeug war nicht mehr vor Ort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

