Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Montag (7. März 2022), 10:45 Uhr, sind unbekannte Täter durch eine Hintertür in eine Kfz-Werkstatt an der Straße Aengenesch eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten einen ausgebauten Katalysator, ein Schweißgerät und verschiedene Werkzeugmaschinen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

