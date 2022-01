Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall mit leicht verletzter Autofahrerin (16.01.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Auffahrunfall, bei welchem sich eine 43-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Sonntagnachmittag auf der Reichenaustraße gekommen. Die 43-Jährige war gegen 15 Uhr mit einem VW Golf auf der Reichenaustraße unterwegs und musste im Bereich einer ampelgeregelten Kreuzung anhalten. Eine nachfolgende 55-jährige Fahrerin eines Mercedes der A-Klasse reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des stehenden Golfs. Bei dem Unfall zog sich die Golf-Fahrerin leichte Verletzungen zu. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

