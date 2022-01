Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diesel von Lastwagen abgezapft (17.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Wochenende zwischen Freitagabend und Montagfrüh an einem auf der Straße "Utzenbühl" abgestellten Lastwagen Diesel abgezapft. Der Täter brach den Tankdeckel eines MAN auf und schlauchte aus dem Tank etwa 80 Liter Kraftstoff ab. Hinweise zum Dieb erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell