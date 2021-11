Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Hausbewohner schlägt Einbrecher in die Flucht; Polizei sucht Zeugen

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr schlugen zwei bislang unbekannte Einbrecher mithilfe eines nicht bekannten Gegenstands eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Hauses in der Straße "Herrmann-Löns-Weg" ein. Durch den Lärm wurde der über 70-jährige Bewohner des Hauses, der sich zum genannten Zeitpunkt im Obergeschoss befand, auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Sofort ging der Mann auf den Balkon und machte durch Rufe auf sich aufmerksam. Die beiden Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten über den "Hermann-Löns-Weg" weiter in Richtung "Bammertsbergweg". Der über 70-Jährige konnte lediglich erkennen, dass die beiden Einbrecher auffallend "flatternde" Jacken trugen. Darüber hinaus ist zu den Tätern bislang nichts bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde verständigt und mit der Spurensicherung beauftragt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die darüber hinaus Angaben zu den beiden Einbrechern sowie deren weitere Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell