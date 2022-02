Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Verkehrsunfall mit zwei eingeschlossenen Personen

Sankt Augustin (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin wurde heute Nachmittag gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Pleistalstraße (L143) alarmiert.

Durch einen Frontalzusammenstoß zweier PKW wurden die Fahrerinnen in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. In Abstimmung mit dem Notarzt führte die Feuerwehr die technische Rettung der Patientinnen durch und übergab diese zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Pleistalstraße blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Einsatzstelle wurde zur Unfallaufnahme an die Polizei übergeben. Einzelne Feuerwehrkräfte waren hierbei noch unterstützend tätig.

Unter Leitung von Stadtbrandinspektor Herbert Maur waren ca. 50 Einsatzkräfte der Einheiten Niederpleis, Mülldorf, Buisdorf, Hangelar und des Tagesalarms im Einsatz.

