Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Nahbereichsfahndung erfolgreich

Soest (ots)

Am Mittwochabend (30. März 2022) kam es gegen 21.30 Uhr vor dem Bahnhof zu einem Streitgespräch zwischen einem 17-Jährigen aus Unna und drei Tatverdächtigen. Nach Angaben eines Zeugen soll aus der Dreiergruppe eine Person Pfefferspray gegen den Unnaraner eingesetzt haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte am Busbahnhof des Hansaplatzes eine Personengruppe feststellen, die mit der angegebenen Personenbeschreibung übereinstimmte. Die Beamten folgten, denen mittlerweile im Linienbus mitfahrenden Tatverdächtigen, bis zu einer Bushaltestelle an der Niederbergheimer Straße. Dort wurden die 26 - 29-jahre alten, in Möhnesee wohnenden, Tatverdächtigen kontrolliert und durchsucht. Aufgrund einer Fahndungsnotierung nahmen die Beamten den 29-Jährigen vorläufig fest. Bei den 26 und 29-jährigen Männern wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Suche nach dem Pfefferspray blieb erfolglos. (reh)

