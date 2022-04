POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen

Bad Sassendorf (ots) - Aus einer geparkten Sattelzugmaschine an der Elfser Straße in der Nähe zur L856, manipulierten Dieseldiebe zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr und Donnerstag (31. März 2022), 04.45 Uhr, an einem Tankschloss und entwendeten circa 125 Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung ...

