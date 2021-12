Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Für zwei Ausreißer endete die Tour auf der Wache der Bundespolizei

Elmshorn (ots)

Gestern Morgen wurde die Bundespolizei durch einen Zugbegleiter im Bahnhof Elmshorn darüber informiert, dass er zwei Kinder ohne Ticket festgestellt hat.

Eine Bundespolizeistreife nahm sich der 11 und 12-jährigen Jungen an und konnte ermitteln, dass sie bereits in Bredstedt in den Regionalexpress gestiegen waren.

Die beiden Jungen waren aus einem Kinderschutzhaus in Nordfriesland abgehauen, um zu ihren Eltern zu reisen. Jetzt wurden sie in Obhut genommen und nach Rücksprache mit der Jugendbehörde erst einmal durch die Erziehungsberechtigten abgeholt.

Nur eine Stunde später wurden die Beamten erneut zum Bahnsteig gerufen. Ein 60-jähriger Mann war ebenfalls ohne Ticket von Neumünster nach Elmshorn unterwegs. Zudem weigerte er sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. "Der würde eh nichts bringen!"

Er muss jetzt mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und Erschleichen von Leistungen rechnen.

