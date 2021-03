Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 11. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Katalysatoren von zwei parkenden PKW entwendet

Montag, 08.03.2021, bis Mittwoch, 10.03.2021

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte von einem in der Elbinger Straße zum Parken abgestellten VW Lupo den Katalysator der Abgasanlage. In der darauffolgenden Nacht war ein in der Grüssauer Straße abgestellter Mercedes Ziel von Katalysatordieben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 09.03.2021, 08:30 Uhr, bis Mittwoch, 10.03.2021, 17:15 Uhr

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß zwischen Dienstagfrüh und Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Straße Am Quählenberge abgestellten schwarzen BMW. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den am linken vorderen Kotflügel entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Geschwindigkeitskontrollen

Mittwoch, 10.03.2021, zwischen 12:15 Uhr und 14:00 Uhr

Am Mittwoch, zwischen 12:15 Uhr und 14:00 Uhr, kontrollierte die Polizei in Schöppenstedt die gefahrene Geschwindigkeit auf der Neuen Straße in Schöppenstedt. Insgesamt passierten rund 300 Fahrzeuge die Messstelle innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Hiervon waren zehn Fahrzeuge schneller als die an der Messstelle erlaubten 50 km/h. Der schnellste Fahrer war 37 km/h zu schnell unterwegs. Er hat jetzt mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen. Die anderen Autofahrer wurden mit einem Verwarngeld belegt. Die Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt.

