POL-IZ: 220317.3 Glückstadt: Mit Alkohol und Drogen im Stadtgebiet unterwegs

Heide (ots) - Als am Mittwoch um 23:30 Uhr ein 29jähriger und ein 19jähriger Heider mit dem Auto zu ihrer Wohnanschrift in der Österstraße fuhren, kamen ihnen zwei Personen entgegen. Diese hatten den Motorroller des Heiders bei sich, welcher in einer Garage im Hinterhof abgestellt war. Während die Diebe festgehalten wurden, traf die Polizei am Ort des Geschehens ...

mehr