Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: S-Bahn mit Graffiti besprüht

Darmstadt (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen drei noch unbekannte vermutlich jugendliche Täter, die am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, im Außenbereich des Darmstädter Hauptbahnhofes eine dort abgestellte S-Bahn großflächig mit Graffiti besprüht hatten. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten drei Personen beobachtet und die Bundespolizei alarmiert. Noch bevor die Streife eintraf, waren die drei Personen bereits geflüchtet und konnten auch trotz der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gestellt werden. Der Schaden an der S-Bahn beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 4000 Euro.

