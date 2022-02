Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei am Mittwoch zwei Haftbefehle vollstrecken. Bei Routinekontrollen war eine 31-jährige wohnsitzlose Frau aufgefallen, die von der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Körperverletzung gesucht wurde und noch eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen hat. Ebenfalls 50 Tage standen bei dem zweiten Haftbefehl im Raum. Ein 30-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls sucht, war den Beamten im Hauptbahnhof ins Netz gegangen. Beide wurden zuerst zur Wache der Bundespolizei gebracht und von dort direkt in die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt-Preungesheim.

