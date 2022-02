Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Ladendiebin festgenommen und Haftbefehl vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof wurde am Sonntagmittag eine 56-jährige wohnsitzlose Frau von Beamten der Bundespolizei festgenommen, die in einem Drogeriemarkt in der Einkaufspassage als Ladendiebin in Erscheinung getreten ist und mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Bei der Überprüfung der Frau stellte sich heraus, dass sie wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Nachdem ihr in der Wache der Haftbefehl eröffnet wurde, ging es für die 56-Jährige direkt in die Justizvollzugsanstalt, wo sie ihre noch offenen 30 Tage Haft antreten durfte.

