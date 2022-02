Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenaufbruch am Bahnhof Niederrad

Frankfurt am Main (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Donnerstagmittag die Meldung ein, dass am Bahnhof Frankfurt-Niederrad ein Automat aufgebrochen wurde. Beamte konnte vor Ort feststellen, dass ein Süßwarenautomat aufgebrochen wurde und die Täter die Geldkassette des Automaten entwendet hatten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Aufbruch des Automaten bereits in der Nacht zum Mittwoch (02.02.22) erfolgte. Hierbei hatten die Täter die Automatentür mit brachialer Gewalt aufgehebelt und sich so Zugriff auf die Geldkassetten verschafft. Wie hoch sich der Schaden beläuft kann noch nicht beziffert werden und ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Spuren die am Tatort gesichert werden konnten, müssen nun ausgewertet werden. Zu den Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell