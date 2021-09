Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim

Herbrechtingen - Nicht mehr fahrtauglich

Vier Autofahrer zog die Polizei am Dienstag und Mittwoch aus dem Verkehr.

Drei Autofahrer hatten in Herbrechtingen und Heidenheim zu viel Alkohol getrunken als die Polizei sie kontrollierte. So wie ein 21-Jähriger mit seinem Opel den eine Polizeistreife gegen 21 Uhr in der Brunnenstraße in Herbrechtingen stoppte. Nach einem Alkomattest musste er sein Auto stehen lassen.

Für einen 47-Jährigen endete die Fahrt am späten Vormittag in der Heidenheimer Ludwig-Lang-Straße. Der BMW Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Das bestätigte der Drogentest. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

