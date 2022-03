Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220316.4 Itzehoe: Aufdringlicher Anbieter für Versiegelungen der Auffahrt

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 17:32 Uhr bat die 85jährige Anwohnerin eines Grundstücks im Graf-Egbert-Ring um polizeiliche Unterstützung. Dort bot ein Mann seine Arbeit als Bauarbeiter an. Für 600 EUR wollte dieser die Auffahrt versiegeln. Hierbei versuchte der Mann in einer aufdringlichen Art, einen mündlichen Vertragsabschluss zu bekommen. Als die Itzehoerin das Angebot ablehnte und ihn vom Grundstück weisen wollte, wurde dieser ungehalten und verlangte, dass der Kanister mit Versiegelung, den er dabeihatte, bezahlt werden müsse. Hierfür verlangte er nunmehr 37EUR. Erst als die Polizei gerufen wurde, fuhr der dubiose Handwerker mit einem Pritschenwagen in Richtung Oldendorfer Weg davon. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, sich nicht zeitlich unter Druck setzen zu lassen und Angebote sorgfältig zu prüfen.

