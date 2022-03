Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220316.2 Kiebitzreihe: Einbruch in Schule und Kindergarten

Nach einem Einbruch in einen kombinierten Gebäudekomplex in Kiebitzreihe in der Nacht zum Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr, bis zum Dienstagmorgen, 07.00 Uhr, suchten Unbekannte die Schule mit angrenzender Kindertagesstätte in der Schulstraße auf. Sie drangen gewaltsam über eine Tür in den Kindergarten ein, über ein Fenster verschafften sie sich zudem Zutritt zu der Schule. Erkenntnisse über mögliches Stehlgut lagen zur Zeit der Anzeigenaufnahme nicht vor. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Machenschaften beobachtet haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

