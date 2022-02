Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Einbeck kann Geldbörse aus einem Altkleidercontainer "retten"

Northeim (ots)

Einbeck OT Salzderhelden, Einbecker Straße, Dienstag, 15.02.2022, 10.30 Uhr

SALZDERHELDEN (Wol) - Ältere Dame erhält Geldbörse zurück.

Am heutigen Vormittag meldete sich eine 79-jährige Dame bei der Polizei Einbeck und gab an, dass sie am gestrigen Tag Bettwäsche in einen Altkleidercontainer habe werfen lassen. Nun sei ihr aufgefallen, dass sich ihre Geldbörse wohl darin befunden hat.

Die Polizei Einbeck konnte den Sack mit der Bettwäsche aus dem Altkleidercontainer "fischen" und die Geldbörse der Dame überreichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell