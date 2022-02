Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Northeim (ots)

Northeim, Parkstraße, Sonntag, 13.02.2022 21.15 Uhr bis Montag, 14.02.2022, 07.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Geparkten Pkw beschädigt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Pkw Mercedes des 40-jährigen Geschädigten auf unbekannte Weise beschädigt.

Der Pkw wurde am Sonntag gegen 21.15 Uhr in der Parkstraße ordnungsgemäß abgestellt. Als der Geschädigte am Montag gegen 07.45 Uhr zurückkam, bemerkte er die Beschädigung.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 7005 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell