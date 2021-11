Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Mittwoch, 10. November 2021

Bonn (ots)

Am Mittwoch (10.11.2021) findet in Bonn eine Demonstration zum Thema "Kriegsverbrechen in der Türkei beenden! Giftgaseinsätze stoppen!" statt. Der Veranstalter rechnet mit 100-200 Teilnehmern, die sich ab 17:00 Uhr am Frankenbadplatz versammeln. Anschließend bewegt sich der Versammlungsaufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Adolfstraße - Dorotheenstraße (Zwischenkundgebung) - Breite Straße - Oxfordstraße - Sterntorbrücke - Friedensplatz - Sternstraße - Marktplatz.

Die Veranstaltung endet bis 20:30 Uhr auf dem Marktplatz. Es kann zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

