Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorplatzer auf der BAB 1 sorgt für langen Rückstau und zwei Auffahrunfälle

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 07.10.2021 - BAB1/ Wesenberg

Am 07.10.21, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Motorplatzer eines VW Mulitivan auf der BAB 1, Fahrtrichtung Fehmarn, zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck. Austretende Betriebsstoffe sorgten für eine Ölspur über zwei Fahrspuren und über eine Länge von ca. 600m. Die BAB 1 in Fahrtrichtung Fehmarn musste daraufhin vom Polizei Autobahnrevier Bad Oldesloe zeitweise komplett gesperrt werden. Später wurde der Verkehr über eine Spur an der Ölspur vorbeigeführt. Eine besondere Maschine zur Reinigung der Fahrbahn wurde aus Hamburg angefordert. Ebenfalls eingesetzt war die Freiwillige Feuerwehr Reinfeld und die Autobahnmeisterei Bad Oldesloe zur Absicherung der Gefahrenstelle. Durch Unachtsamkeit kam es im Verlauf des bis zu 10km langen Rückstaus zu zwei Auffahrunfällen, bei denen niemand verletzt wurde. Die Sperrung der zwei Fahrspuren dauerte insgesamt über 4 Stunden.

