Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zweimal an einem Tag betrunken am Steuer erwischt

Ratzeburg (ots)

05. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.10.2021 - Wentorf/HH - Gr. Sarau

Am 04. Oktober 2021 wurde ein Autofahrer einmal in Wentorf bei Hamburg und einmal in Groß Sarau kontrolliert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten gegen 11:40 Uhr mehrere Zeugen einen VW Transporter, der in unsicherer Weise im Bereich Wentorf bei Hamburg geführt wird. Bei einer Kontrolle in der Hauptstraße wurden bei dem 45- jährigen Lübecker Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,21 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel an den Chef des Fahrers ausgehändigt.

Gegen 17:45 Uhr wurde erneut ein weißer VW Transporter auf der B 207 im Bereich Groß Sarau gemeldet, der in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges in Höhe der Anschlussstelle Groß Sarau mussten die Beamten feststellen, dass es sich bei dem Fahrer wieder um den 45-jährigen Lübecker handelte, der vormittags in Wentorf/ HH auffiel. Ein erneuter freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dieses Mal einen vorläufigen Wert von 1,93 Promille. Es wurde erneut eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel später an einen anderen Fahrer der Firma übergeben.

Der Lübecker wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr in zwei Fällen und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell