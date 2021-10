Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ratzeburg (ots)

05. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.10.2021 - Geesthacht

Am 03. Oktober 2021 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bahnstraße in Geesthacht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 31-jähriger Geesthacht mit einem Mercedes die Berliner Straße in Richtung Hamburg und wollte nach links in die Bahnstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 57- jährigen Geesthachter, der mit zwei angeleinten Hunden die Bahnstraße bei grüner Fußgängerampel überquerte. Trotz Notbremsung konnte der 31-jährige Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 57- Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Am Mercedes entstand nur geringer Sachschaden. Die Hunde blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell