Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

05. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.10.2021 - Geesthacht

Am 02. Oktober 2021 konnten Beamte des Polizeirevieres Geesthacht nach Zeugenhinweisen eine Trunkenheitsfahrt in der Elbuferstraße in Geesthacht beenden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten Zeugen gegen 18:45 Uhr einen Mercedes, der in sehr starken Schlangenlinien durch Geesthacht in Richtung Grünhof fährt. In der Elbuferstraße konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug im Bereich des Nobelplatzes kontrollieren. Bei der Kontrolle wurden Hinweise auf vorausgegangenen Alkoholkonsum bei dem 50-jährigen Fahrer aus Uetersen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,56 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der 50- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell