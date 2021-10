Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 01./ 02.10.2021 - Elmenhorst

In der Zeit vom 01. bis zum 02. Oktober 2021 kam es im Buchenweg in Elmenhorst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigem Erkenntnisstand stellte die Hauseigentümerin am 02.10.2021 gegen 13:50 Uhr Beschädigungen an der Hauseingangstür fest, die am Vortag noch nicht da waren. Unbekannte Täter versuchten erfolglos die Tür gewaltsam zu öffnen. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Buchenweges in Elmenhorst beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell