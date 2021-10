Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Ratzeburg (ots)

01. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.09.2021 - Lauenburg

Am Donnerstagmittag (30.09.2021) ist es in der Seniorenanlage in der Straße Reeperbahn in Lauenburg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 92-jährigen Seniorin gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte eine unbekannte Frau gegen 12.00 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin. Nach einem kurzen Gespräch an der Tür, fasste die Seniorin Vertrauen zu der Unbekannten und man begab sich ins Wohnzimmer, um das Gespräch zu vertiefen.

Dabei achtete die unbekannte junge Frau penibel darauf, dass die Wohnzimmertür geschlossen wurde. Nach ca. 30 Minuten verließ die Besucherin fluchtartig die Wohnung der 92-Jährigen.

Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck und Bargeld aus der Wohnung entwendet wurden.

Es ist zu vermuten, dass eine weitere Person, während des Gespräches, unbemerkt die Wohnung betreten und nach Wertgegenständen durchsucht hat.

Die Täterin, welche sich als spanische Medizinstudentin ausgab, kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 25 Jahre alt - schwarze Haare und braune Augen - trug ein buntes Halstuch - sprach fließend hochdeutsch

Die Beamten der Polizeistation Lauenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person und der möglichen Begleitung machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04153/3071-0 entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Opfer der Täterinnen und Täter sind fast ausschließlich ältere, teils hochbetagte Menschen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.

Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

