Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Sachbeschädigung in Arztpraxis gesucht

Ratzeburg (ots)

30. September 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.-27.09.2021 - Ratzeburg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am vergangenen Wochenende (24.-27. September 2021) kam es in einer Arztpraxis in der Domstraße in Ratzeburg zu einer Sachbeschädigung mit einer unbekannten Substanz.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde in der Zeit vom 24.09., 09:30 Uhr bis zum 27.09.2021, 11:00 Uhr eine unbekannte übelriechende Substanz durch den Briefschlitz der Eingangstür in die Arztpraxis gegossen. Ob es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handelte, wird noch überprüft. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Bereits am ersten Märzwochenende 2021 wurde Buttersäure durch unbekannte Täter durch den Briefschlitz in die Praxis eingeflößt. Der damals entstandene Sachschaden belief sich auf ungefähr 50 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat in den Tatzeiträumen verdächtige Personen im Bereich der Praxis in der Ratzeburger Domstraße beobachtet? Wer kennt den oder die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

