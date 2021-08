Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nötigung und gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Ein Fall von Nötigung und Körperverletzung ereignete sich am Mittwoch (25.8.), um 16.38 Uhr auf der Bielefelder Straße. Ein 22-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Pkw die Abfahrt der B239 in Richtung Bielefelder Straße, als er sich im Einmündungsbereich auf der Rechtsabbiegerspur einordnete und verkehrsbedingt anhalten musste. Neben ihm hielt zeitgleich ein weißer VW an, der mit drei Personen besetzt war. Die drei Insassen verließen ihr Auto. Ein etwa 40 Jahre alter Mann, der etwa 160cm groß ist, lehnte sich gegen die Fahrertür des Bielefelders, sodass dieser die Tür nicht mehr öffnen konnte. Ein zweiter Mann, der etwa 25 Jahre alt und 180cm groß ist, schlug durch die offene Fahrzeugscheibe auf den 22-Jährigen ein, der dabei verletzt wurde. Die Unbekannten ließen dann von dem Mann ab und fuhren in dem VW davon. Die Ermittlungen an der Halteranschrift sowie zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sich gestern zwischen 16.38 und 16.45 Uhr auf der Umgehungsstraße befunden haben und Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

