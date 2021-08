Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Herford (ots)

(jd) Eine 68-jährige Herforderin bemerkte gestern (25.8.), um 13.55 Uhr ein ihr unbekanntes Herrenfahrrad auf ihrem Grundstück, als sie nach Hause kam. Nachdem sie ihr Haus an der Straße In der Landwehr betreten hatte, sah sie einen fremden Mann, der durch die Terrassentür flüchtete und auf dem silbernen Rad Richtung Bahndamm fuhr. Der bis dahin unbekannte Mann trug eine große blaue Umhängetasche bei sich. Die 68-Jährige alarmierte die Polizei, die wiederum umgehend eine Fahndung nach dem Unbekannten einleitete. Im Kreuzungsbereich Am Hainkamp/Hollinder Weg trafen die Beamten auf einen Mann an, auf den die Beschreibung der Herforderin zutrifft: Es handelt sich um einen bereits 27-jährigen Herforder. Dieser trug in einer blauen Tasche unter anderem eine Kamera sowie zwei Laptops bei sich, die aus dem Haus der Herforderin stammten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen.

