Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.11.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Versuchter Taschendiebstahl++Falsche Gewinnversprechen++Fahren ohne Zulassung++Nachmeldung zum Fund von drei toten Katzen++

Leer - Versuchter Taschendiebstahl Am 18.11.2020 um 11:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter an der Friesenstraße eine Tasche zu entwenden, indem er diese aus dem hinteren Korb einer querenden Fahrradfahrerin nahm. Die 51-jährige Radfahrerin bemerkte den Vorgang und machte sich umgehend verbal bemerkbar. Dabei forderte sie den Täter auf, die Tasche umgehend zurückzugeben. Der Tatverdächtige ließ die Tasche daraufhin fallen und behauptete, nur Spaß gemacht zu haben. Trotzdem nahm er dann die Tasche erneut an sich, ließ dann aber aufgrund einer weiteren klaren verbalen Reaktion der Geschädigten die Tasche erneut fallen und flüchtete von der Örtlichkeit. Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Tat, sich fernmündlich mit der Polizeidienststelle in Leer in Verbindung zu setzen. Zudem weist die Polizei in diesem Zusammenhang daraufhin, keine Wertgegenstände ungesichert in einem offenen Fahrradkorb zu transportieren, sondern auf Abdeckungen oder verschließbare Transportbehältnisse zurückzugreifen.

Rhauderfehn - Falsche Gewinnversprechen In dem Zeitraum vom 17.11.2020 bis zum 18.11.2020 kam es im Bereich der Gemeinde Rhauderfehn zu Anrufen von Betrügern, welche vorgaben, Geldgewinne gegen Gebührenzahlung an Mitbürger auszahlen zu wollen. In den bei der Polizei Rhauderfehn gemeldete Fällen verlangten die Täter als Gebühr den Erwerb von Bezahlkarten, mit deren Nummerncodes Einkäufe im Internet getätigt werden können. Gegen einen angeblichen Gebührenbeitrag von umgerechnet 900 Euro solle eine fünfstellige Gewinnsumme ausgehändigt werden. Die Geldcodes sollten dann angeblich persönlich gegen Gewinnübergabe getauscht werden. In den gemeldeten Fällen kam es zu keiner Geldübergabe und keinem persönlichen Auftreten der Betrüger. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Gewinnversprechen am Telefon Betrugsdelikte darstellen, bei welchen die potentiellen Geschädigten lediglich veranlasst werden sollen, Bezahlkarten zu kaufen und die Codes zu übermitteln. Bisher ist der Polizei noch keine persönliche Abholung der Bezahlkarten bekannt, da die Täter in der Regel versuchen, die Codes telefonisch zu erlangen. Die Bevölkerung wird gebeten, diese Gewinnanrufe am Telefon zu ignorieren und keine Bezahlcodes zu erwerben, bzw. diese am Telefon durchzugeben.

Emden - Fahren ohne Zulassung Am 17.11.2020 fiel einer zivilen Funkstreife auf der Thüringer Straße ein Pkw Audi auf, welcher mit einem Kennzeichen ohne Zulassungsplakette im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Daher entschlossen sich die Einsatzkräfte zu einer Kontrolle. Bei der Nachfahrt stellten die Beamten zudem fest, dass sich am Heck des Fahrzeuges gar kein Kennzeichen befand, sondern nur ein Pappschild eingelegt war. Bei der nachfolgenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Pkw Audi nicht amtlich zugelassen ist und mit einem für das Fahrzeug nicht vorgesehenen Kennzeichen genutzt wurde. Auch konnte der junge Mann, der angab im Besitz eines italienischen Führerscheins zu sein, keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug wurde untersagt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Bunde - Nachmeldung des Untersuchungsergebnisses zu dem Fund der drei verstorbenen Katzen vom 26.10.2020 Wie bereits am 27.10.2020 berichtet wurde, kam es im Bereich des Sielweges am 26.10.2020 gegen 13:20 Uhr durch eine Spaziergängerin zu einem Fund von drei toten Jungkatzen. Die Tiere wurden derzeit zur weiteren Untersuchung dem Veterinäramt des LK Leer überstellt. Das Untersuchungsergebnis ergab, dass die drei Jungtiere einer Gewalteinwirkung im Kopfbereich erlagen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet nochmals Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Herkunft der Tiere machen können, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104 / 114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell