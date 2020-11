POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.11.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Schwerer Diebstahl aus Pkw (3)++Sachbeschädigung mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Weener - Schwerer Diebstahl aus Pkw In der Nacht vom 16.11.2020 auf den 17.11.2020 kam es im Ortsteil Möhlenwarf zu insgesamt drei schweren Diebstählen aus Personenkraftwagen. In der Parkstraße wurde gegen 03:10 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw VW eingeschlagen und eine im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Inhalt entwendet. Im weiteren Verlauf wurde zwischen Mitternacht und 07:20 Uhr in der Parkstraße ebenfalls ein Pkw VW angegangen. Auch hier wurde durch einen unbekannten Täter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und ein Schulrucksack und ein Fahrzeugschein entwendet. Ebenfalls schlug der unbekannte Täter in der Nacht im Mühlenweg zu, als er einen Pkw Renault auch über die rechte Seitenscheibe angriff und eine im Fahrzeug befindliche Geldbörse entwendete. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die entwendeten Gegenstände nach bisherigen Erkenntnissen sichtbar in den Fahrzeugen gelagert waren. Deswegen wird die Bevölkerung gebeten, keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zu belassen. Besonders Wertsachen, wie Handtaschen, Rücksäcke oder Geldbörsen, die sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden, ziehen die Aufmerksamkeit von Dieben auf sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener oder Leer in Verbindung zu setzen.

Leer -Sachbeschädigung mit Widerstand gegen Polizeibeamte Am 17.11.2020 gegen 23:25 meldete ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizeidienststelle in Leer, dass sich eine männliche Person auf der Papenburger Straße befinden würde, welche dort mitten auf der Fahrbahn laufen würde. Der 47-jährige Mann aus Großefehn berichtete, dass er die dunkel gekleidete Person erst im letzten Moment erkannt habe und nur durch eine Gefahrenbremsung einen schweren Unfall vermeiden konnte. Umgehend eingesetzte Polizeibeamte konnte die verursachende Person, einen 21-jährigen Mann aus Leer und seine Begleitung, einen 55-jähriger Mann aus Leer, im Nahbereich antreffen und befragen. Trotz sichtlicher Alkoholisierung konnte der 21-jährige Leeraner antworten und gab an, er habe die Situation anders bewertet. Um weitere Gefahren auszuschließen wurden die beiden Personen nach Hause begleitet. Am 18.11.2020 um 01:05 Uhr wurden Polizeieinsatzkräfte zu der zuvor aufgesuchten Wohnanschrift gerufen, da es dort zu Sachbeschädigungen durch eine randalierende Person in einer Wohnung käme. Dort trafen die Polizeikräfte auf den 21-jährigen Leeraner, welcher diverses Inventar und eine Fensterscheibe zerstört hatte. Der junge Mann wurde durch zwei Einsatzkräfte festgehalten, um weitere Taten oder Beschädigungen dort zu verhindern. Anstatt sich der Sachverhaltsaufnahme zu stellen, trat der junge Mann nach den eingesetzten Polizeibeamten und wurde vorerst in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

