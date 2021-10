Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkener verursacht Unfall beim Ausparken

Ratzeburg (ots)

01. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 30.09.2021 - Reinbek

Am 30. September 2021 kam es gegen 12:25 Uhr in der Straße Völckers Park in Reinbek zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher war alkoholisiert.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wollte ein 83- jähriger Reinbeker mit einem Ford Fiesta in der Straße Völckers Park vom Fahrbahnrand in Richtung Bahnhofsstraße ausparken. Hierbei fuhr er gegen den vor ihm parkenden Honda Jazz. Durch Zeugen wurde eine Weiterfahrt des Verursachers bis zum Eintreffen der Polizei verhindert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 83- Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von 2,29 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Sachschadenshöhe steht nicht fest.

Der Reinbeker wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell