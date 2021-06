Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Wohnhauses

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, den 17.06.2021 um 18:13 Uhr wird hiesiger Dienststelle der Brand eines Wohnhauses gemeldet. Anhand der ersten Meldungen war zunächst unklar, ob sich noch Personen im Wohnhaus befinden, weshalb die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen Maßnahmen zur Menschenrettung einleitete. Glücklicherweise befand sich niemand mehr im Gebäude und alle Bewohner sind unverletzt. Das Feuer griff von einem Balkon auf das Dach über. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Ermittlungen zu Brandursache und -folgen dauern ebenfalls an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell