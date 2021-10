Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Pizzeria gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 01./02.10.2021 - Ahrensburg

In der Nacht vom 01. auf den 02. Oktober 2021 kam es in der Manhagener Allee in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Pizzeria.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Pizzeria. Es wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum im Bereich der Manhagener Allee beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

