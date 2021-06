Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendlicher mit entwendetem und nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (LÖ)

Am Sonntag, gegen 19:40 Uhr, fiel einer Streife der Polizei in Bad Salzdetfurth, ein junger Mann auf einem sog. E-Scooter auf. Dieser befuhr mit dem Elektrokleinstfahrzeug die Bahnhofstraße. Bei einer anschließend Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährige aus Hildesheim bereits schon einmal mit so einem solchen Delikt aufgefallen war. Darüber hinaus stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der benutzte E-Scooter als "Gestohlen" gemeldet" war. Daher wurde der E-Scooter vor Ort sichergestellt und wird in den nächsten Tagen dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Ob der 17-jährige mit dem Diebstahl des E-Scooters in Verbindung steht oder ob er diesen gutgläubig erworben hat, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Zumindest im Fall des nicht versicherten Rollers muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

