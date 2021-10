Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

06. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 05.10.2021 - Glinde

Am 05. Oktober 2021 kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Möllner Landstraße in der Höhe der Abfahrt K 80 bei Glinde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 25-jährige Reinbekerin mit einem BMW die K80 aus Richtung Barsbüttel kommend. An der Abfahrt Glinde wollte sie nach links in die Möllner Landstraße in Richtung Neuschönningstedt abbiegen. Hierbei übersah sie aus ungeklärter Ursachen einen auf der Möllner Landstraße in Richtung Glinde fahrenden BMW. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 25-jährige Reinbekerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 32-jährige Fahrer des zweiten BMW und seine 30 und 27 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Der Minicooper eines auf dem Rechtsabbieger haltenden 52- jährigen Reinbekers wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell