Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkäuferin durch Ladendieb angegangen, Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Freitag (19. November) bemerkte die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes am Wildauer Platz gegen 13.30 Uhr einen Mann, der sich samt unbezahlter Ware dem Ausgang näherte. Als die den Mann ansprach, ließ dieser die Sachen fallen, schlug ihr unvermittelt ins Gesicht und lief in Richtung des nahegelegenen Supermarktes davon.

Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Laut Beschreibung handelte es sich um einen Mann mit südländischem Erscheinungsbild. Er trug einen schwarzen Pullover, eine graue Hose und einen Ohrring am rechten Ohr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven.

