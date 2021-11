Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stehlen Laptop aus Gartenlaube

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht auf Sonntag, 21. November, in die Gartenlaube eines Hauses an der Nikolaus-Becker-Straße. Aus dieser stahlen sie einen Laptop.

