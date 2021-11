Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Sprinter entwendet

Selfkant-Saeffelen / Wassenberg-Myhl (ots)

In der Nacht zu Freitag (19. November) haben unbekannte Täter in Saeffelen einen Pkw Mercedes Sprinter entwendet, der an der Waldfeuchter Straße stand. In dem Fahrzeug befanden sich Werkzeuge, Baugeräte und Baumaterialien.

Auch in Myhl wurde im gleichen Zeitraum ein Mercedes Sprinter entwendet. Dieser war zum Tatzeitpunkt an der Sankt-Johannes-Straße geparkt.

