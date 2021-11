Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorraum eines Pkw ausgebrannt

Gangelt-Birgden (ots)

Am Sonntag (21. November), gegen 22.25 Uhr, brannte der Motorraum eines Pkw, der in einer Einfahrt am Lerchenring stand. Ein Zeuge dämmte die Flammen zunächst ein, bevor die Feuerwehr den Brand vollständig löschte. Der Motorraum des Fahrzeugs brannte komplett aus, ein Gebäudeschaden entstand aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell