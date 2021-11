Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wein aus Lagerraum entwendet

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

An der Roermonder Straße drangen unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in einen Lagerraum ein und entwendeten daraus mehrere Flaschen Wein. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr am Samstag (20. November) und 10 Uhr am Sonntag (21. November).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell