Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-BAB1 Gremersdorf

Fahrgast verletzt Taxifahrerin mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.12) verletzte ein junger Mann während einer Taxifahrt von Heiligenhafen nach Oldenburg in Holstein eine 30-jährige Taxifahrerin mit einem Messer. Der Angreifer erzwang hierdurch das sofortige Anhalten auf der Autobahn 1 in Höhe Gremersdorf. Hier verließ er das Taxi und flüchtete zu Fuß. Die Fahrerin wurde verletzt in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Gegen 01:00 Uhr bestieg der tatverdächtige Fahrgast in der Bergstraße in Heiligenhafen das Taxi mit dem Fahrtziel Oldenburg in Holstein. Während der Fahrt auf der Autobahn soll der Mann die Taxifahrerin aufgefordert haben, unverzüglich anzuhalten. Anschließend stach er mit einem Messer unvermittelt auf den Arm der 30-Jährigen ein. Nachdem die Fahrerin das Taxi auf den Standstreifen im Bereich der Anschlussstelle Gremersdorf gelenkt hatte, stieg der Tatverdächtige aus und lief davon.

Im Zuge der anschließend erfolgten intensiven Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen und Einsatz eines Personenspürhundes, konnte der junge Mann nicht mehr festgestellt werden. Die Taxifahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Verdachts des Betruges. Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten den jungen Angreifer. Der Beschreibung nach war dieser männlich, zirka 20 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine Brille sowie eine dunkle Kapuze. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der Angreifer noch vor Fahrtantritt auf dem Gelände des Ameos-Klinikums in Heiligenhafen aufgehalten haben.

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04524-70770 oder per E-Mail an Scharbeutz.PABR@polizei.landsh.de zu melden.

