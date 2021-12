Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Pönitz Nissan geriet vor Pönitz am See von der Fahrbahn ab - Frau verstorben

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Samstagvormittag (18.12.2021) ist auf der Bundesstraße 432 bei Pönitz eine 55-jährige PKW-Fahrerin verstorben. Nach bisherigen Ermittlungen verlor sie aufgrund eines plötzlich eingetretenen Krankheitszustandes die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Trotz Reanimation verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Hinweisen zufolge soll die Ostholsteinerin mit ihrem Nissan X-Trail gegen 10.45 Uhr die Bundesstraße 432 von der BAB1 kommend in Richtung Pönitz am See befahren haben. Kurz vor der Ortseinfahrt geriet sie plötzlich mit unverminderter Geschwindigkeit ohne Fremdeinwirkung in den Gegenverkehr, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine circa 25 Meter tiefe Böschung hinunter. Das Fahrzeug kam schließlich in dem dort befindlichen See zum Stehen.

Ersthelfer konnten die nicht mehr ansprechbare Frau aus dem Fahrzeug retten und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen der Ersthelfer und später durch die eingetroffene Notärztin sowie Rettungskräfte verstarb die Ostholsteinerin noch vor Ort. Nach derzeitigem Sachstand verstarb die 55-Jährige aufgrund eines plötzlich eingetretenen Krankheitszustandes. Zwecks Feststellung der eindeutigen Todesursache wurde der Leichnam beschlagnahmt.

Der nicht mehr fahrbereite Nissan X-Trail wurde durch einen Abschleppdienst und Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen. Im Zuge der Unfallaufnahme, Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Bundesstraße B 432 kurz vor Pönitz bis 13:50 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

