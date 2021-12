Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen Große Menge Pyrotechnik auf Beifahrersitz gestapelt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (16.12.2021) haben Beamte des Polizeireviers Heiligenhafen einen Kleintransporter kontrolliert, da der Fahrer eine nicht unerhebliche Menge an Pyrotechnik ungesichert auf dem Beifahrersitz mit sich führte. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen Gefahrgutvorschriften, gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Fahrpersonalrecht eingeleitet.

Um 08.45 Uhr war den Polizisten der Fiat Ducato in der Straße Rauher Berg in Heiligenhafen aufgefallen, weil der 30-jährige Fahrer nicht angeschnallt war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er fünf große Pappkartons, bis an den Rand gefüllt mit Pyrotechnik, nicht beschriftet und zudem ungesichert auf dem Beifahrersitz transportierte.

Die Nettomasse der Feuerwerkskörper betrug knapp 25 Kilogramm. Zum Teil handelte es sich darüber hinaus um erlaubnispflichtige Pyrotechnik der Klasse 3. Eine entsprechende Erlaubnis konnte der 30-Jährige nicht vorzeigen.

Deswegen wurde die immerhin geprüfte Pyrotechnik sichergestellt und ein Verfahren wegen des nicht erlaubten Besitzes und Erwerb von Pyrotechnik der Klasse 3 eingeleitet. Ergänzend dazu muss sich der Mann wegen des Verstoßes gegen die Ladungsvorschriften und das Fahrpersonalrecht verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell