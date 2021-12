Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein/ Vermisste Person- Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Seit dem vergangenen Sonntag (12.12.) wird der 61-jährige Bernd D. aus einer Klinik in Neustadt/Holstein vermisst. Er ist ca. 190 cm groß und von schlanker Statur. Herr D. hat eine hohe Stirn und trägt einen graufarbenen Vollbart. Zuletzt soll er eine Camouflagejacke in den Farben grau und schwarz getragen haben sowie eine blaue Jeans mit einem Loch im linken Kniebereich. Herr D. ist psychisch erkrankt und benötigt Medikamente. Wer ihn sieht, möge bitte umgehend eine Polizeidienststelle informieren. Die Sachbearbeitung liegt der Kriminalpolizei in Neustadt in Holstein. Hinweise werden hier unter der Rufnummer 04561-6150 erbeten

Hinweis an die Medien: um Verbreitung der Suchfahndung wird besonders gebeten. Vielen Dank.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell