Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Scheibe eingeschlagen

Werl (ots)

Eine eingeschlagene Scheibe einer Terrassentür zeugt von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Pater-Oswald-Straße in der Nacht zu Sonntag (3. April 2022), zwischen 19.30 Uhr und 03.25 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und entwendeten nach bisheriger Erkenntnis neben Schmuck und Münzen auch einen auffällig schweren, silbernen Pilotenkoffer. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell