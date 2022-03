POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Hldesheimer Straße, Mittwoch, 23.03.22, 08.10 Uhr BAD GANDERHSEIM (schw) - Am Mittwoch, 23.03.22, 08.10 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Einbecker mit seinem Pkw Ford Mondeo die Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim, in Richtung Lamspringe. In Höhe der Abzweigung Richtung Clus wollte der Einbecker nach links abbiegen, mussten jedoch aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt halten. ...

